Calçada do Cruzamento de Shibuya, a maior passagem de pedestres do mundo, em Tóquio - Reprodução / Google Maps

Publicado 05/06/2024 11:12 | Atualizado 05/06/2024 11:21

A prefeitura de Tóquio, capital do Japão, anunciou, nesta terça-feira (4), que irá lançar um aplicativo de namoro no verão do Hemisfério Norte, entre julho e setembro. A medida faz parte de um plano do governo para aumentar a baixa taxa de natalidade, um problema que atinge não apenas a cidade como o país inteiro. A informação foi divulgada por autoridades locais.

O processo de cadastro ainda prevê que os usuários comprovem que são solteiros, por meio de registros familiares ou documentos oficiais, e assinem um termo comprovando a intenção de se casar. O serviço também possuirá exigências como comprovante de renda, foto da identidade e uma entrevista com operadores do software.

Um membro do projeto explicou à agência internacional "AFP" o motivo da necessidade de querer casamento para usá-lo. "Aprendemos que 70% das pessoas que querem se casar não participam de eventos ou de aplicativos de namoro. Queremos dar-lhes um empurrãozinho para encontrá-lo", disse.

Natalidade no Japão

O Japão registrou o menor nível de nascimentos de sua história em 2023, com 758.631, uma redução de 5,1% na comparação com o ano anterior, segundo dados divulgados em fevereiro. No mesmo período, o país registrou 1.590.503 óbitos, mais que o dobro de partos.