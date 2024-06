Serviços de emergência no local ajudando os feridos e retirando vítimas dos escombros - AFP

Publicado 12/06/2024 13:03

Pelo menos oito pessoas morreram e 21 ficaram feridas em um bombardeio russo no centro da Ucrânia que atingiu Kryvoy Rog, cidade natal do presidente Volodymyr Zelensky, informaram as autoridades ucranianas nesta quarta-feira (12).

O ministro do Interior ucraniano, Igor Klimenko, informou no Telegram que há oito mortos, "pelo menos 21 pessoas feridas, incluindo duas crianças" e quatro desaparecidos.

O presidente ucraniano publicou imagens de serviços de emergência no local ajudando os feridos e retirando vítimas dos escombros em meio à fumaça que emanava dos edifícios destruídos.

Zelensky reiterou o seu apelo às potências ocidentais para que aumentem a ajuda militar e o fornecimento de baterias aéreas para repelir os bombardeios russos.

"Os modernos sistemas de defesa aérea podem garantir a máxima proteção às pessoas nas nossas cidades e nas nossas posições. Precisamos ter o máximo possível", acrescentou o presidente.