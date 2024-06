Papa Francisco - AFP

Papa FranciscoAFP

Publicado 12/06/2024 12:30

O papa Francisco instou, nesta quarta-feira (12), que os padres façam homilias curtas que "não passem de oito minutos" para que os fiéis não "adormeçam".

A homilia — ou o sermão — é o discurso mediante o qual o sacerdote comenta uma leitura do Evangelho. "A homilia deve ser curta. Uma imagem, um pensamento, um sentimento", declarou Jorge Bergoglio durante sua audiência geral semanal.



"A homilia não deve passar de oito minutos porque depois deste intervalo de tempo, perde-se a atenção [dos fiéis], as pessoas dormem e têm razão. É assim que deve ser uma homilia e é isso que quero dizer aos padres que falam tanto, com tanta frequência, e não se entende o que falam", acrescentou o pontífice argentino, em tom descontraído.



Esta não foi a primeira vez que o papa se manifestou neste sentido. Em 2023, ele afirmou que as homilias longas demais são um "desastre".