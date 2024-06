Kate Middleton realiza a primeira aparição em público desde o diagnóstico de câncer em janeiro deste ano - Justin Tallis / AFP

Kate Middleton realiza a primeira aparição em público desde o diagnóstico de câncer em janeiro deste anoJustin Tallis / AFP

Publicado 15/06/2024 08:46 | Atualizado 15/06/2024 09:17

Kate Middleton, atualmente conhecida como Catarina de Gales, apareceu em público neste sábado (15) pela primeira vez desde o diagnóstico de câncer , ao lado dos três filhos em uma carruagem. A princesa participou de um desfile cerimonial em comemoração ao aniversário do sogro, Rei Charles III.

“Estou fazendo bons progressos, mas como qualquer pessoa que esteja passando por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins”, escreveu Catarina, 42 anos, em comunicado divulgado à mídia. “Nesses dias ruins você se sente fraco, cansado e tem que ceder ao descanso do corpo. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, você quer aproveitar ao máximo o sentimento de bem", acrescentou. O evento, que é uma celebração oficial do aniversário do monarca há mais de 260 anos, é baseado em um desfile que começa no Palácio de Buckingham e segue ao longo do Mall, decorado com bandeiras, até o Horse Guards Parade, um local de desfile cerimonial de St. James's Park, depois volta para o palácio.Segundo o New Tork Times, a aparição foi recebida como um sinal de melhoria do estado de Middleton e um momento significativo para a família real britânica, que sofreu outro golpe este ano quando o rei Charles também anunciou que estava tratando da mesma doença . No entanto, ao anunciar na noite de sexta-feira (14) que estava bem o suficiente para participar dos eventos de sábado, a princesa deixou claro que a recuperação ainda tinha um longo caminho a percorrer.“Estou fazendo bons progressos, mas como qualquer pessoa que esteja passando por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins”, escreveu Catarina, 42 anos, em comunicado divulgado à mídia. “Nesses dias ruins você se sente fraco, cansado e tem que ceder ao descanso do corpo. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, você quer aproveitar ao máximo o sentimento de bem", acrescentou.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.



I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 14, 2024

A princesa viajou ao lado dos três filhos – Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis – em uma carruagem oficial para assistir ao desfile militar. Middleton realizou um curto passeio antes de assistir ao restante do desfile em um área interna do Palácio de Buckingham. Ela também assistiu a um sobrevôo da Força Aérea Real na varanda com o restante da família real.



"Estou ansiosa para participar do Desfile de Aniversário do Rei neste fim de semana com minha família e espero participar de alguns compromissos públicos durante o verão, mas também sabendo que ainda não estou fora de perigo", afirmou a princesa no comunicado oficial.

A celebração também conta com uma salva de 41 tiros no Green Park. O desfile deverá incluir cerca de 1.400 soldados, 400 músicos e 200 cavalos – incluindo três do Regimento Montado de Cavalaria Doméstica que fugiu e ficou ferido em abril durante um ensaio.

Tratamento para câncer



De acordo com o New York Times, a assessoria da princesa pontuou que ela tinha começado a trabalhar ocasionalmente a partir de casa e reunia-se com as equipes oficiais sempre que se sentia capaz, em outro sinal do progresso mediante ao tratamento do câncer. A princesa também disse em seu comunicado que espera participar de alguns compromissos públicos durante o verão, acrescentando que “ainda não está fora de perigo”.



"Meu tratamento está em andamento e durará mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bem, é uma alegria participar da vida escolar, dedicar o tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a fazer alguns trabalhos em casa", afirmou a princesa.







Middleton foi hospitalizada para uma cirurgia abdominal em janeiro e desde então estava ausente de todos os compromissos oficiais deste ano. Em março, ela disse publicamente que estava fazendo quimioterapia preventiva De acordo com o New York Times, a assessoria da princesa pontuou que ela tinha começado a trabalhar ocasionalmente a partir de casa e reunia-se com as equipes oficiais sempre que se sentia capaz, em outro sinal do progresso mediante ao tratamento do câncer. A princesa também disse em seu comunicado que espera participar de alguns compromissos públicos durante o verão, acrescentando que “ainda não está fora de perigo”."Meu tratamento está em andamento e durará mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bem, é uma alegria participar da vida escolar, dedicar o tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a fazer alguns trabalhos em casa", afirmou a princesa.