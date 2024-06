Angela Bofill alcançou as paradas de sucesso nos anos 70 - Reprodução

Publicado 15/06/2024 15:38

A cantora Angela Bofill morreu na manhã desta quinta-feira, 13, aos 70 anos de idade. Informação foi dada pelo seu empresário, Rich Angel, nas redes sociais da americana. A causa da morte não foi divulgada.

“Em nome da minha querida amiga Angie, estou triste em anunciar seu falecimento na manhã de 13 de junho”, escreveu Engel.



Bofill já havia sobrevivido a dois AVCs entre 2006 e 2007, que deixaram o lado esquerdo de seu corpo paralisado.

Nascida em Nova York mas filha de um pai cubano e uma mãe porto-riquenha, foi uma das primeiras de origem latino-americana a atingir as paradas de sucesso com o R&B. Seu sucesso se deu principalmente no final dos anos 70, quando lançou clássicos como "I Try", "Angel of the Night" e "This Time I'll Be Sweeter'', músicas que alcançaram grande destaque. No ano passado, 2023, a cantora foi incluído no hall da fama das compositoras femininas.

Angela Bofill deixa o marido e uma filha.