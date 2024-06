Ex-ator mirim é preso nos EUA após ameaçar vizinho com faca; entenda - Divulgação

Publicado 16/06/2024 22:14

O ex-ator mirim Tom Guiry, que estrelou o clássico Se Brincar O Bicho Morde, de 1993, foi preso no Condado de Horry, no estado americano da Carolina do Sul, após ameaçar um vizinho com uma faca e jogar um haltere de 15 kg no carro do homem.

A prisão ocorreu no dia 2 de junho, mas foi confirmada pela polícia da cidade ao site TMZ neste domingo, 16. Um vídeo obtido pelo tabloide mostra Guiry, de 42 anos, segurando o objeto e o arremessando no para-brisa de um carro branco.

Depois, aparentemente alterado, ele retornou à casa do homem segurando uma faca e tocou a campainha, mas ninguém abriu a porta. O momento também foi registrado por uma câmera de segurança. Ele foi preso e autuado por agressão, conduta desordeira e danos maliciosos.

Ao ser abordado pelos policias, o ex-ator disse que estava procurando sua mulher. O vizinho, então, teria dito: "Sério, cara? Você destruiu minha janela", ao passo que Guiry respondeu: "Eu fiz isso. Me desculpe, cara. Vou voltar para pegar você... Eu ... desculpe irmão, eu vou te pagar de volta".

Guiry esteve em dois clássicos infantis dos anos 1990, Se Brincar O Bicho Morde (1993) e Lassie (1994), mas já participou de mais de 25 filmes e séries ao longo da carreira, sendo o mais recente deles Imperdoável, de 2021, da Netflix, estrelado por Sandra Bullock.

Ele já havia sido preso anteriormente, em 2013, em um aeroporto de Houston, nos EUA, depois de supostamente dar uma cabeçada em um policial após ser informado de que estava embriagado demais para embarcar em um voo.