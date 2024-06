A atendente revidou o ataque do freguês martelando o para-brisas - Reprodução / Instagram

A atendente revidou o ataque do freguês martelando o para-brisasReprodução / Instagram

Publicado 18/06/2024 09:56 | Atualizado 18/06/2024 12:03

O que deveria ser uma simples ida ao um drive-thru terminou em discussão e agressão nos Estados Unidos. Tudo começou depois que o cliente de uma cafeteria em Seattle atirou a bebida na atendente ao reclamar do preço. Como resposta, a mulher quebrou o para-brisas do homem com uma martelada. As informações são do portal "Fox News".



De acordo com a reportagem, ele ficou revoltado com o valor cobrado de U$S 22 (cerca de R$ 119) por um café de aproximadamente 950 ml e uma água de 700 ml, na loja Taste of Heaven (Sabor do Céu, em inglês).

O caso aconteceu na última terça-feira (11). Segundo o relato da funcionária Emma Lee, de 23 anos, que também é administradora do local, esta não foi a primeira vez que o freguês consumiu e agiu com desrespeito.

fotogaleria

Emma publicou o vídeo da situação em sua rede social e falou sobre o ocorrido. No estabelecimento, as atendentes trabalham de biquíni, o que atrai, segundo ela, uma grande parcela de homens.

"Trabalhamos sozinhas nesta indústria, vestindo quase nada e interagindo com homens (a maioria dos quais não conhecemos) o dia todo. A maioria das pessoas que conhecemos durante nossos turnos são humanos gentis, respeitosos e incríveis! No entanto, ocasionalmente vemos aqueles que acham apropriado tornar-se violentos tanto verbal quanto fisicamente. Estamos em 2024 e as mulheres sabem que essas interações acontecem com muita regularidade", afirmou.

O homem, que foi banido do estabelecimento, abriu processo contra Lee pelo carro danificado.