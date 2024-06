Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz - Reihane Taravati/AFP

Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da PazReihane Taravati/AFP

Publicado 18/06/2024 11:10

A ativista iraniana dos direitos das mulheres Narges Mohammadi, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2023 e que já está presa em seu país, foi condenada a um ano de reclusão por "propaganda contra o Estado", anunciou seu advogado nesta terça-feira (18) na rede social X.



"De acordo com o veredicto da 29ª Câmara do Tribunal Revolucionário de Teerã, Narges Mohammadi foi condenada a um ano de prisão por propaganda contra o Estado", disse Mostafa Nili.