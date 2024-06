Investidores estão empolgados com os esforços da Nvidia - Foto: Reprodução/Internet

Investidores estão empolgados com os esforços da NvidiaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 18/06/2024 19:52

A Nvidia, que se tornou a principal fornecedora dos processadores utilizados na corrida da inteligência artificial (IA), ultrapassou a Microsoft e se tornou a companhia de capital aberto mais valiosa do mundo nesta terça-feira, 18. A companhia de chips chegou a um pico de US$ 3,336 trilhões de avaliação de mercado, com os papeis sendo vendidos a US$ 136,60 na Bolsa de Nova York, alta de mais de 3% no dia, adicionando mais de US$ 103 bilhões ao valuation.

O marco vem em meio a uma ascensão meteórica da Nvidia nos últimos meses, com valorização de 170% somente em 2024. No início deste mês, a companhia ultrapassou a Apple e se tornou a segunda empresa com maior avaliação de mercado, estreando no clube das firmas de mais US$ 3 trilhões. Em fevereiro, atingiu os US$ 2 trilhões em valuation pela primeira vez. O primeiro trilhão veio em maio de 2023.

Investidores estão empolgados com os esforços da Nvidia, fundada em 1991 pelo empresário Jensen Huang, hoje presidente executivo da firma, em se tornar a principal fornecedora dos processadores utilizados para treinar modelos de inteligência artificial. Até poucos anos, a companhia era conhecida por ser a melhor fornecedora de chips e placas de vídeo para o mercado de games, por exemplo.

Os chips, que inicialmente eram unidades de processamento gráfico (GPUs), têm grande performance para processamento de modelos de IA. Eles costumavam ser usados apenas em games e em outras tarefas de processamento de vídeo, mas, nos últimos anos, se tornaram o "cérebro" dos centros de dados e supercomputadores que se dedicam a rodar os poderosos modelos inteligentes das companhias do mercado. Atualmente, a Nvidida fornece esses processadores para nomes como OpenAI, Google, Amazon e Meta, entre outros, e detém participação de 80% do mercado.

Os números da empresa vêm refletindo essa domínio. Em maio passado, a Nvidia apresentou o balanço financeiro referente ao primeiro trimestre de 2024. O lucro líquido aumentou mais de sete vezes em comparação com igual período de 2023, saltando para US$ 14,88 bilhões de janeiro a março deste ano - no ano passado, esse número era de US$ 2,04 bilhões. Já a receita mais do que triplicou, subindo para US$ 26,04 bilhões, ante US$ 7,19 bilhões no ano anterior. Após o balanço, a empresa ganhou US$ 220 bilhões em valor de mercado, passando a valer então US$ 2,55 trilhões.

Para os próximos anos, a Nvidia assegurou que deve aumentar a produção dos chips para atender à demanda do mercado, bem como lançar modelos mais avançados para acelerar as pesquisas em inteligência artificial. Hoje, o principal produto da Nvidia são os chips H100, vendidos por mais de US$ 30 mil.

Já a Microsoft é avaliada em US$ 3,325 trilhões, com baixa de 0,2% no dia - a companhia fundada por Bill Gates é parceira estratégica da OpenAI, dona do ChatGPT, e também vem surfando na onda da inteligência artificial. A Apple, em terceira posição, está com US$ 3,278 trilhões, queda de 1,3% no dia.

Abaixo dessas três companhias, o clube das empresas trilionárias conta também com Alphabet (dona do Google), Amazon e Meta, avaliadas em US$ 2,198 trilhões, US$ 1,915 trilhão e US$ 1,285 trilhão, respectivamente.