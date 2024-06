Militares tentam derrubar porta do palácio presidencial em La Paz - AFP

Militares tentam derrubar porta do palácio presidencial em La PazAFP

26/06/2024

Tropas militares e tanques se posicionaram nesta quarta-feira (26) em frente à sede do governo boliviano em La Paz e tentaram derrubar uma porta do palácio presidencial, conforme relataram jornalistas da AFP.

Soldados e blindados ocuparam a Praça Murillo, no centro da capital boliviana, onde está localizada a sede presidencial. Um tanque tentou derrubar uma porta metálica do palácio presidencial, e em seguida o general Juan José Zúñiga, comandante do Exército, entrou no edifício.Segundo a televisão boliviana, o oficial entrou brevemente no prédio antes de sair caminhando.Por enquanto, não se sabe se o presidente Luis Arce está no palácio."Denunciamos mobilizações irregulares de algumas unidades do Exército Boliviano. A democracia deve ser respeitada", escreveu Arce em seu perfil na rede social X."Está ocorrendo um Golpe de Estado. Neste momento, pessoal das Forças Armadas e tanques estão sendo deslocados para a Praça Murillo", denunciou o ex-presidente Evo Morales."Convocamos uma Mobilização Nacional para defender a Democracia diante do golpe de Estado liderado" pelo general Zúñiga, acrescentou.Desde terça-feira circulavam rumores sobre a possível destituição do oficial, que está no cargo desde novembro de 2022, após declarações contra Morales, que já foi aliado do presidente Arce e hoje é seu maior adversário político.Em uma entrevista na segunda-feira a um canal de televisão, o chefe do Exército afirmou que prenderia Morales se ele insistisse em se candidatar à presidência nas eleições de 2025, apesar de ter sido impedido pela justiça eleitoral."Está legalmente impedido, esse senhor não pode mais ser presidente deste país", disse Zúñiga.