Presidente boliviano afirmou que os Estados Unidos estão acompanhando de perto a situação - AFP

Publicado 26/06/2024 20:15

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, "chama à calma" na Bolívia após tropas militares serem deslocadas nesta quarta-feira (26) à sede do governo em La Paz, declarou à AFP uma porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

"Os Estados Unidos estão acompanhando de perto a situação" no país latino-americano, acrescentou, após o presidente boliviano, Luis Arce, pedir ao povo boliviano que "se organize e se mobilize contra o golpe de Estado".

A Bolívia viveu horas de incerteza na tarde desta quarta-feira depois que tropas militares e tanques ocuparam a praça em frente ao palácio presidencial.

Um tanque tentou derrubar o portão metálico da sede presidencial, onde entrou o general Juan José Zúñiga, a quem Arce destituiu do cargo de comandante do Exército, segundo imagens transmitidas pelas televisões locais.

Depois de algumas horas, os militares se retiraram do local, conforme observaram jornalistas da AFP.