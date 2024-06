Rússia acredita que movimento pode estar voltado para uma suposta ajuda à Ucrânia - AFP

Publicado 28/06/2024 14:36

Os drones americanos que sobrevoam o Mar Negro aumentam "o risco de confronto direto" com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), alertou esta sexta-feira (28) o Ministério da Defesa russo.

"Estes voos aumentam a probabilidade de incidentes no espaço aéreo com aeronaves das forças aeroespaciais russas, o que aumenta o risco de um confronto direto entre a Aliança [Atlântica] e a Federação Russa", afirmou o ministério em um comunicado.

"Os países da Otan seriam responsáveis", alertou, cinco dias depois de o Kremlin ter acusado os Estados Unidos de serem responsáveis por um ataque com mísseis ucranianos contra a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, que deixou quatro mortos.

O ministério da Defesa russo disse ter observado um aumento no número de "veículos aéreos não tripulados estratégicos dos EUA sobre as águas do Mar Negro" e acusou Washington de usar esses voos para ajudar a Ucrânia a atacar alvos russos.

O ministro da Defesa, Andrei Belousov, instruiu o Exército "a apresentar propostas sobre medidas para uma resposta operacional às provocações", informou o ministério. Os Estados Unidos alegam que os drones no Mar Negro sobrevoam espaço aéreo neutro e de acordo com o direito internacional.

Em março de 2023, a Rússia interceptou um drone americano MQ-9 Reaper sobre o Mar Negro, aumentando o receio de um confronto direto entre as duas potências nucleares, em um momento de crescente tensão devido ao conflito na Ucrânia.