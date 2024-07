Kamala Harris e Joe Biden - Reprodução / Internet

Kamala Harris e Joe BidenReprodução / Internet

Publicado 03/07/2024 09:53

O presidente dos EUA, Joe Biden, se reunirá com a vice-presidente Kamala Harris para um almoço fechado, às 13h15 (de Brasília), segundo agenda oficial divulgada pela Casa Branca Antes, ambos recebem o briefing diário com os compromissos presidenciais.

À noite, Biden também terá uma reunião fechada com representantes do Partido Democrata, às 19h30. Nesta terça-feira, a Reuters antecipou a realização do encontro e afirmou que, segundo fonte da Casa Branca, a reunião teria como objetivo tranquilizar a liderança democrata quanto à candidatura de Biden.