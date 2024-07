Casa Branca negou que Biden estaria estudando desistir da candidatura à reeleição - Mandel Ngan/AFP

Casa Branca negou que Biden estaria estudando desistir da candidatura à reeleiçãoMandel Ngan/AFP

Publicado 03/07/2024 13:56

O vice-secretário de imprensa da Casa Branca, Andrew Bates, negou a alegação de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estaria estudando desistir da candidatura à reeleição, após o desempenho no debate da última quinta-feira.

Em publicação no X (antigo Twitter), Bates rechaçou uma reportagem do jornal The New York Times que cita uma conversa entre Biden e um aliado, no qual o democrata teria reconhecido que pode deixar a disputa.

"Essa afirmação é absolutamente falsa. Se o New York Times nos tivesse dado mais de 7 minutos para comentar, teríamos dito isso a eles", escreveu.