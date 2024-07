Raio-X realizado após um acidente de carro identificou o DIU - Reprodução / Daily Mail

Publicado 04/07/2024 13:32 | Atualizado 04/07/2024 13:38

Daniella Hampton, 29, encontrou, alojado no reto, um dispositivo intrauterino (DIU) que estava perdido dentro do seu corpo há 12 anos. Ele foi identificado por um raio-X feito depois que a mulher, que é dos Estados Unidos, sofreu um acidente de carro. A história foi publicada no jornal britânico "Daily Mail".

Em 2009, Daniella colocou o DIU no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, e realizou uma consulta de checagem seis semanas depois. No entanto, os médicos não conseguiram o achar após o ultrassom e alegaram que ele poderia ter "caído". Ainda sem entender o que tinha acontecido, ela também passou a reclamar de desconforto constante na região do reto, mas a possibilidade de o aparelho estar lá era negada pelos profissionais.

"Eu nunca parei de acreditar que ainda estava lá. Eu mencionei isso a outros profissionais, mas quando eu disse a eles que tinha feito o ultrassom, eles não pensaram em nada sobre isso. Nos anos seguintes, tive dores agudas na área do reto. Sempre senti que estava lá, mas me disseram que não. Definitivamente me senti rejeitada e não ouvida. Foi desanimador. Eu apenas fui junto. Eu estava ficando maluca porque pensava: 'O que está acontecendo com o meu corpo?'. Não conseguia entender. Foi uma loucura."

Daniella passou nove anos sem saber o que tinha acontecido com o DIU, até que ele foi encontrado na região que ela chamava atenção, em abril de 2021, após raio-X exigido por causa de um acidente de carro. Ele estava no cólon dela e migrou para lá depois de perfurar o útero. Uma cirurgia foi feita para retirá-lo cinco meses depois.

"Finalmente senti que não estava louca. A cirurgia era opcional, mas naquele momento eu só queria esse objeto estranho fora do meu corpo. As cordas e tudo ainda estavam intactos, o médico os puxou para fora. Houve uma sensação de alívio por saber com certeza que tinha ido embora, mas foi assustador. Eu definitivamente estava mais confortável tendo isso fora de mim e sabendo que não estava mais lá. Estava ansiosa para ver se me sentiria diferente."

Três anos depois, no último mês de abril, ela deu à luz ao seu segundo filho, Champion Hampton. Durante os nove anos em que teve o aparelho "escondido" em seu corpo, ela não conseguiu engravidar, apesar de diversas tentativas. No entanto, médicos negam que as duas situações estejam relacionadas.

O DIU é um dispositivo que serve como um método anticoncepcional de longo prazo e deve ser inserido pelo médico no interior da cavidade uterina. Atualmente, é uma das formas mais eficazes de prevenir a gravidez. Dependendo do tipo, a proteção deles pode durar de três a 10 anos.