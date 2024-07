Segundo a sondagem, os Trabalhistas liderados por Starmer teriam conquistado 410 assentos - AFP

Publicado 04/07/2024 18:54

O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, será o próximo primeiro-ministro do Reino Unido com uma maioria esmagadora do Parlamento britânico, indica pesquisa de boca de urna do instituto Ipsos e divulgada em conjunto pelas emissoras BBC, Sky e ITV. Se confirmado, o resultado retira o atual premiê, Rishi Sunak, do cargo e encerra um período de 14 anos de governo do Partido Conservador.

Segundo a sondagem, os Trabalhistas teriam conquistado 410 assentos, bem acima dos 326 necessários para formar maioria. Bem atrás, os conservadores teriam obtido 131 vagas, seguidos do Liberal-Democrata (61) e o Reforma (13). O Partido Nacionalista Escocês aparece com 10, o Plaid Cymru com 4 e o Verde com 2.

Os números representam uma significativa guinada à centro-esquerda em relação à última eleição, de 2019. Naquele pleito, os conservadores, à época liderados por Boris Johnson, elegeram 365 parlamentares. Por outro lado, os trabalhistas, de Jeremy Corbyn, amargaram o pior resultado eleitoral desde a década de 1930, com apenas 203 cadeiras.

Nas últimas duas eleições, em 2017 e 2019, a pesquisa de boca de urna se provou relativamente precisa, com uma diferença de poucos assentos para o resultado final. Em 2015, no entanto, o levantamento indicou que nenhum partido alcançaria maioria absoluta, mas a abertura das urnas mostrou apoio majoritário aos conservadores.