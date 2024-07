Yue não tem status legal permanente nos Estados Unidos e pode ser deportada do país - Reprodução/Redes sociais

Yue não tem status legal permanente nos Estados Unidos e pode ser deportada do paísReprodução/Redes sociais

Publicado 08/07/2024 19:39

Uma imigrante chinesa, Yue Zhou, de 42 anos, foi acusada de tentar contratar um assassino de aluguel para matar a esposa e a filha de seu amante por meio de um site. Após cair em golpe de um site falso, Yue teria oferecido favores sexuais a um vizinho em troca do assassinato, de acordo com promotores. As informações são do jornal New York Post.

Yue Zhou teria perdido US$ 5.000 (aproximadamente R$ 27 mil) ao tentar contratar um assassino de aluguel no site fraudulento. Zhou seria formalmente acusada na Corte Federal do Brooklyn nesta segunda-feira. Os promotores pediram ao Tribunal que ela continuasse presa "com base em seus esforços concentrados e meticulosos para matar várias pessoas", o que, segundo eles, a torna um "claro perigo para a comunidade se for libertada", segundo os documentos.

Yue, que não tem status legal permanente nos Estados Unidos, pode ser condenada a mais de 12 anos de prisão. A chinesa também pode ser deportada do país.

A história teria começado em 2019, quando Yue usou o pseudônimo "Bigtree" para encomendar o assassinato e posteriormente utilizou um serviço de câmbio ucraniano para fazer o pagamento em Bitcoin, conforme disseram os promotores. Ela teria fornecido detalhes íntimos sobre a vida da vítima e de sua família.

De acordo com as autoridades, Yue teria ameaçado a esposa do amante em outros momentos. Em um deles, teria escrito em mensagens de texto que cortaria o corpo da mulher "em cem pedaços". Yue também teria dito: "Eu sei onde você mora", conforme relatado pelas autoridades federais. "Eu te observo o tempo todo.

Em fevereiro de 2021, Yue enviou uma mensagem de texto ao vizinho da filha de seu amante, pedindo que ele a matasse. Yue ofereceu $10.000 (aproximadamente R$ 54 mil) ao vizinho, além de favores sexuais, em troca dele matar e jogar o corpo em um lago.

As autoridades não disseram como descobriram sobre o caso. Yue foi presa em um spa na Virgínia em 5 de junho e posteriormente foi transferida para Nova York em 3 de julho.