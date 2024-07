Tanques israelenses estão posicionados nos arredores de Gaza - Jack Guez/AFP

Publicado 10/07/2024 07:27

O Exército de Israel lançou panfletos na Cidade de Gaza nesta quarta-feira (10) com pedidos para que todos os moradores sigam para o sul do território palestino, utilizando "corredores de segurança", segundo um correspondente da AFP.



A mensagem, direcionada a "todas as pessoas presentes na Cidade de Gaza", norte da Faixa, afirma que há "corredores de segurança" para seguir até o sul e alerta que a cidade "continua sendo uma zona de combates perigosa".



Israel, em guerra contra o movimento islamista palestino Hamas, emitiu uma ordem de evacuação para parte da cidade em 27 de junho.

