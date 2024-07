Golfinhos - Reprodução da Internet

Publicado 11/07/2024 16:29

Consideradas uma das espécies mais inteligentes do reino animal, os golfinhos surpreenderam alguns especialistas, que acreditam que eles desenvolveram uma capacidade impressionante para ficarem 'chapados'.

Golfinhos jovens foram flagrados mastigando cuidadosamente um certo tipo de baiacu que libera uma toxina considerada altamente perigosa.

Embora esta toxina possa até levar à morte em grandes quantidades, sabe-se que em pequenas quantidades ela produz um efeito narcótico. E os golfinhos parecem ter descoberto como fazer os peixes liberarem a quantidade certa da 'droga'.

Mastigando o baiacu e repassando-o entre eles, os golfinhos entram no que parece ser um estado de transe, mostrando um comportamento completamente fora do normal.

"Depois de mastigar o baiacu delicadamente e passá-lo adiante, eles começaram a agir de forma muito peculiar, ficando com o focinho na superfície, como se estivessem fascinados pelo próprio reflexo", disse o zoólogo Rob Pilley ao documentário 'Dolphins: Spy in the Pod', do canal britânico de TV BBC One.

"Isso nos lembra daquela moda de alguns anos atrás, quando as pessoas começaram a lamber sapos para ficarem chapadas, especialmente a maneira como ficavam atordoadas depois. Era a coisa mais extraordinária de se ver", completou.