Biden pede união após tiros em comício de Trump - AFP

Biden pede união após tiros em comício de TrumpAFP

Publicado 14/07/2024 07:31 | Atualizado 14/07/2024 07:33

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com seu rival nas eleições, Donald Trump, disse um funcionário da Casa Branca, depois que o republicano foi ferido em uma aparente tentativa de assassinato em um evento de campanha na Pensilvânia, neste sábado (13)."Esta noite, o Presidente Biden conversou com o ex-presidente Trump", disse o funcionário, acrescentando que o atual chefe do Executivo norte-americano receberá uma atualização das autoridades policiais sobre o incidente na manhã deste domingo (14).