"Foi só Deus que impediu o impensável de acontecer", afirmou o ex-presidente e candidato republicano às eleições presidenciais nas redes sociais, ao mesmo tempo que pediu aos compatriotas que permaneçam unidos para "não permitir que o mal vença".



O republicano, de 78 anos, foi retirado do palanque com o rosto ensanguentado após um atirador abrir fogo durante o comício em Butler, Pensilvânia, norte do país O ex-presidente norte-americano Donald Trump afirmou neste domingo, 14, que "Deus" evitou sua morte em uma tentativa de assassinato durante um comício de campanha na Pensilvânia no sábado, 13, e pediu aos norte-americanos que permaneçam unidos."Foi só Deus que impediu o impensável de acontecer", afirmou o ex-presidente e candidato republicano às eleições presidenciais nas redes sociais, ao mesmo tempo que pediu aos compatriotas que permaneçam unidos para "não permitir que o mal vença".O magnata foi ferido em uma orelha durante um evento político para as eleições presidenciais de novembro.O republicano, de 78 anos, foi retirado do palanque com o rosto ensanguentado após um atirador abrir fogo durante o comício em Butler, Pensilvânia, norte do país

O autor dos disparos, identificado como Thomas Matthew Crooks , de 20 anos, e um espectador morreram e duas pessoas ficaram gravemente feridas.

As autoridades afirmaram que coletaram amostras de DNA para identificá-lo. Ele morava no distrito de Bethel Park, na Pensilvânia, a cerca de 70 km do local do atentado, e estava registrado no sistema eleitoral do estado como republicano.

De acordo com o serviço secreto, Crooks atirou do telhado de uma fábrica a mais de 130 metros do palco do Butler Farm Show, evento realizado há mais de 70 anos.