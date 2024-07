Donald Trump antes de tentativa de assassinato na Pensilvânia - AFP

Publicado 14/07/2024 08:51 | Atualizado 14/07/2024 09:06





"O Presidente Trump está ansioso para se juntar a todos vocês em Milwaukee enquanto prosseguimos com nossa convenção para nomeá-lo como o 47º presidente dos Estados Unidos", disse o comunicado da campanha. O magnata Donald Trump ainda comparecerá à Convenção Nacional Republicana na próxima semana, disse sua equipe de campanha neste sábado,13, após o candidato à presidência dos Estados Unidos ter sido ferido em uma tentativa de assassinato em um comício na Pensilvânia.

Trump foi retirado do palco durante um comício, após disparos serem ouvidos. Um dos tiros acertou de raspão a orelha de Trump, que foi então protegido por seus guarda-costas. O magnata foi encaminhado ao hospital , mas já recebeu alta.

O ex-presidente norte-americano, que iniciava seu discurso, foi visto com sangue na orelha direita, enquanto era cercado por agentes do Serviço Secreto, que o escoltaram de punho erguido, em sinal desafiador, até seu carro, diante de uma plateia cheia de apoiadores.

Segundo o FBI, o atirador identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, e um espectador morreram e duas pessoas ficaram gravemente feridas.

As autoridades afirmaram que coletaram amostras de DNA para identificá-lo. Ele morava a cerca de 70 km do local do atentado, e estava registrado no sistema eleitoral do estado como republicano.

De acordo com o serviço secreto, ele atirou do telhado de uma fábrica a mais de 130 metros do palco do Butler Farm Show, evento realizado há mais de 70 anos.

No local, a polícia recuperou um fuzil AR-15 semiautomático, segundo a Associated Press. As autoridades acreditam que o atirador agiu sozinho. Ainda assim, a investigação tentará identificar se outras pessoas estão envolvidas no crime. O FBI afirmou que a motivação do atentado contra o ex-presidente ainda é desconhecida.

*Com informações da AFP