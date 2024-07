Comício de Trump é interrompido após sons de tiros, na Pensilvânia - AFP

Publicado 14/07/2024 07:58 | Atualizado 14/07/2024 08:12





Incluindo Abraham Lincoln e JFK, aqui estão alguns exemplos notáveis de tiroteios envolvendo presidentes ou candidatos à presidência dos EUA:



- Ronald Reagan (1981) Estados Unidos - Tiros foram disparados durante um discurso de comício de Donald Trump neste sábado , 13, na Pensilvânia, em um incidente que os investigadores estão tratando como uma possível tentativa de assassinato do ex-presidente.Incluindo Abraham Lincoln e JFK, aqui estão alguns exemplos notáveis de tiroteios envolvendo presidentes ou candidatos à presidência dos EUA:

O presidente Reagan foi baleado e gravemente ferido ao sair de um evento no hotel Hilton em Washington. O agressor foi John Hinckley Jr., que recebeu libertação incondicional em 2022.



Reagan passou doze dias no hospital. O incidente aumentou a popularidade de Reagan, pois ele demonstrou humor e resiliência durante sua recuperação.

- Gerald Ford (1975)

O presidente Ford saiu ileso de duas tentativas de assassinato separadas por mulheres em setembro de 1975, ambas na Califórnia e em um intervalo de apenas 17 dias.

- George Wallace (1972)

Enquanto fazia campanha pela indicação presidencial democrata, Wallace foi baleado quatro vezes e paralisado para o resto da vida em um shopping em Laurel, Maryland.



A tentativa de assassinato de Wallace, que era conhecido por suas opiniões segregacionistas e apelo populista, destacou as tensões políticas contínuas nos EUA e o potencial para violência doméstica na era da Guerra do Vietnã.

- Robert F. Kennedy (1968)

O irmão do presidente John F. Kennedy, Robert, que estava concorrendo à indicação presidencial democrata, foi baleado e morto no hotel Ambassador em Los Angeles, Califórnia.

O assassinato teve um impacto profundo na corrida presidencial de 1968 e ocorreu apenas dois meses após o assassinato do líder dos direitos civis Martin Luther King Jr., adicionando à turbulência política do final dos anos 1960.

- John F. Kennedy (1963)

Andando em sua carreata com sua mulher Jackie, o presidente Kennedy foi assassinado em Dallas, Texas, por Lee Harvey Oswald.



A Comissão Warren, que investigou o assassinato, concluiu em 1964 que Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro naval que havia vivido na União Soviética, agiu sozinho.



Muitos norte-americanos acreditam que a morte de JFK iniciou um período mais violento na política e na sociedade norte-americana, com a escalada da Guerra do Vietnã e a luta pelos direitos civis como pano de fundo.

- Franklin D. Roosevelt (1933)

Como presidente eleito, FDR foi alvo de uma tentativa de assassinato em Miami, Flórida. Ele saiu ileso, mas o prefeito de Chicago, Anton Cermak, foi morto no ataque.

- Theodore Roosevelt (1912)

Assim como Trump, Teddy Roosevelt estava concorrendo à Casa Branca como ex-presidente quando foi baleado em Milwaukee, Wisconsin.



A bala, que permaneceu alojada em seu peito pelo resto de sua vida, foi desacelerada pelas 50 páginas dobradas de seu discurso e o estojo de óculos de aço em seu bolso do peito. Famosamente, Roosevelt decidiu continuar seu discurso apesar de ter sido baleado.

- William McKinley (1901)

O presidente McKinley foi baleado e morto pelo anarquista Leon Czolgosz em Buffalo, Nova York.

- Abraham Lincoln (1865)

Lincoln foi assassinado por John Wilkes Booth, um ator conhecido e simpatizante confederado, enquanto assistia a uma peça chamada "Our American Cousin" no Ford's Theater em Washington.



O ataque de Booth, apenas dias após a rendição confederada na Guerra Civil, fazia parte de um plano maior que incluía tentativas de assassinar o vice-presidente Andrew Johnson e o secretário de Estado William Seward.

