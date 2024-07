Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - AFP

Publicado 14/07/2024 14:41 | Atualizado 14/07/2024 14:43

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará um novo pronunciamento à nação neste domingo, 14, após o atentado contra o ex-presidente Donald Trump Biden e a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, receberam novas informações durante o briefing realizado na manhã de hoje, na 'Sala de Situação' da Casa Branca. Participam representantes do Serviço Secreto dos EUA, do FBI e outras autoridades da segurança norte-americana.O presidente dos EUA fez um primeiro pronunciamento no sábado (13), à noite, no qual condenou a violência a Trump e sugeriu que esse deveria ser o posicionamento de todos. Na ocasião, o democrata falou por cerca de dois minutos.Questionado se acreditava se Trump foi vítima de uma tentativa de assassinato, Biden disse que não tinha informações sobre isso.