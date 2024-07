Biden pede união após tiros em comício de Trump - AFP

Publicado 14/07/2024 12:36 | Atualizado 14/07/2024 12:38

A campanha do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu suspender as declarações políticas e anúncios contra Donald Trump, de acordo com relatos da imprensa norte-americana. A decisão ocorre após o republicano ter sido alvo de um atentado durante comício neste sábado (13), na Pensilvânia.





O presidente dos EUA condenou a violência política no país, ao se pronunciar sobre o atentado a Trump, ontem. A primeira manifestação do democrata sobre o incidente foi por meio de nota da Casa Branca, cerca de uma hora e meia depois que o episódio veio a público.



Neste domingo (14), Biden terá uma reunião com autoridades de segurança interna e policiais na Casa Branca. Os rivais conversaram por telefone, de acordo com informações da Casa Branca. Os detalhes não foram divulgados.O presidente dos EUA condenou a violência política no país, ao se pronunciar sobre o atentado a Trump, ontem. A primeira manifestação do democrata sobre o incidente foi por meio de nota da Casa Branca, cerca de uma hora e meia depois que o episódio veio a público.Neste domingo (14), Biden terá uma reunião com autoridades de segurança interna e policiais na Casa Branca.

Ataque em comício

O ex-presidente norte-americano foi retirado do palco após disparos serem ouvidos. Um dos tiros acertou de raspão a orelha de Trump, que foi então protegido por seus guarda-costas. O magnata foi encaminhado ao hospital, mas já recebeu alta.

Segundo o FBI, o autor dos disparos identificado como Thomas Matthew Crooks , de 20 anos, foi morto no local. Os tiros também provocaram a morte de um homem que acompanhava o comício. Além disso, outros dois espectadores, também do sexo masculino, foram socorridos em estado grave e encaminhados ao hospital. Todas as vítimas são adultas.

Segundo o órgão de investigação dos EUA, o atirador vivia no distrito de Bethel Park, na Pensilvânia. As autoridades afirmaram que coletaram amostras de DNA para identificá-lo. Ele morava a cerca de 70 km do local do atentado, e estava registrado no sistema eleitoral do estado como republicano.

De acordo com o serviço secreto, ele atirou do telhado de uma fábrica a mais de 130 metros do palco do Butler Farm Show, evento realizado há mais de 70 anos.

A polícia recuperou um fuzil AR-15 semiautomático no local do atentado, segundo a Associated Press. As autoridades acreditam que o atirador agiu sozinho. Ainda assim, a investigação tentará identificar se outras pessoas estão envolvidas no crime. O FBI afirmou que a motivação do atentado contra o ex-presidente ainda é desconhecida.

O Serviço Secreto dos EUA também disse que Trump está seguro e que medidas de proteção foram implementadas ao seu redor. Durante a madrugada deste domingo, 14, o espaço aéreo da cidade onde morava o atirador foi fechado por razões de segurança.

*Com informações do Estadão Conteúdo