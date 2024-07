Policial havia determinado que o homem largasse a arma - Reprodução

Policial havia determinado que o homem largasse a armaReprodução

Publicado 17/07/2024 08:37 | Atualizado 17/07/2024 08:39

Um homem de 43 anos armado com uma faca foi morto por policiais nas proximidades da Convenção Nacional Republicana (RNC, na sigla em inglês), em Milwaukee, Wisconsin. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (16).

Um vídeo da câmera corporal do policial que atirou mostra o ocorrido. O homem armado estava próximo a uma outra pessoa quando foi abordado por policiais que haviam percebido que ele estava com uma faca.

Homem armado com faca é morto a tiros a cerca de 1,5 km da Convenção Nacional Republicana, em Milwaukee, Wisconsin. #Morte #Convencao #ODia Crédito: Reprodução. pic.twitter.com/PPbjEGCAvo

Os agentes gritaram "largue a faca agora". O homem então realizou uma movimentação que foi entendida pelos oficiais como um possível ataque à pessoa que estava próxima. Em seguida, o policial atirou.

O site "Milwaukee Journal Sentinel" publicou uma fala do chefe da polícia local, Jeffrey Norman, que citou que os homens agiram em defesa da vida de uma pessoa. O caso aconteceu a cerca de 1,5 km da RNC.

Já um comunicado oficial da Polícia de Milwaukee apontou que "o incidente ocorreu no perímetro externo da RNC, dentro da zona operacional para a qual nossos policiais foram designados. Os policiais encontraram um indivíduo armado ameaçando outra pessoa e, posteriormente, dispararam suas armas".

O ocorrido foi muito criticado pela comunidade local. Uma pessoa em situação de rua que presenciou o fato deu uma entrevista à "Freedomnews.TV" e citou que aquilo só poderia ser descrito como "um assassinato".

Uma outra ação policial foi tomada no dia anterior, no âmbito da operação de segurança para a RNC. Na ocasião, um homem de 21 anos foi abordado também nos arredores da convenção e foi preso após um fuzil AK-47 ser encontrado em sua mochila.

O clima é tenso nos Estados Unidos desde a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump , em comício na Pensilvânia, no último sábado (13). O político está em Milwaukee para a RNC, que começou na segunda-feira (15) e terminará na quinta-feira (18), com a oficialização de Trump, como candidato republicano às eleições presidenciais.