Seguranças em frente ao bar Le Ramus, em Paris, invadido por um carro em 17 de julho de 2024 - Ian Langsdon/AFP

Publicado 17/07/2024 15:48 | Atualizado 17/07/2024 17:51

Um motorista avançou contra o espaço aberto de um restaurante em Paris na tarde desta quarta-feira (17), deixando um morto e seis feridos, informaram à AFP uma fonte policial e outra próxima à investigação, sem detalhar o motivo.

O incidente ocorreu por volta das 19h30 na zona leste da capital francesa (14h30 em Brasília), que se prepara para receber os Jogos Olímpicos em menos de dez dias.

O motorista do veículo conseguiu fugir, mas foi posteriormente preso e está em detenção preventiva, informou a promotoria.

Após a colisão, as autoridades detiveram um passageiro do veículo, segundo uma fonte policial. Este indivíduo testou positivo para drogas e álcool, de acordo com uma fonte próxima à investigação.

A fonte policial havia informado inicialmente sobre três pessoas feridas, mas depois um funcionário atualizou o balanço, reportando um morto e seis feridos, três deles com lesões graves.

Uma fonte policial declarou à AFP que a principal hipótese da investigação é de que se tratou de um "acidente de trânsito".

Ao redor do terraço do restaurante Le Ramus, no 20º distrito de Paris, houve um grande deslocamento das forças de segurança, constatou um jornalista da AFP.

Pelo menos quatro caminhões de bombeiros foram enviados às proximidades.