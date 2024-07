Giorgia Meloni, atual primeira-ministra da Itália - Tiziana Fabi / AFP

Publicado 19/07/2024 18:58

Um tribunal na Itália condenou uma jornalista do país a pagar uma indenização de € 5 mil (cerca de R$ 30,2 mil) à primeira-ministra Giorgia Meloni, por zombar da altura dela nas redes sociais. O juiz concluiu que as publicações eram difamatórias e equivaliam a "bodyshaming", termo usado para se referir a atos que visam a ridicularização do corpo. Ela também recebeu uma multa suspensa de € 1.200 (cerca de R$ 7,2 mil). As informações são da BBC.

Segundo a emissora britânica, o episódio ocorreu após duas publicações da jornalista Giulia Cortese no X, antigo Twitter, em que ela descreveu a primeira-ministra como uma "mulherzinha" e disse: "não consigo nem te ver". Reagindo ao veredicto, Giulia disse em sua rede social que o governo italiano tinha um "sério problema com a liberdade de expressão e a dissidência jornalística".

O primeiro conflito da dupla foi em outubro de 2021, diz a BBC, depois que Cortese postou na rede X uma imagem falsa, que mostrava Meloni na frente de uma estante, na qual havia uma foto emoldurada do ditador fascista Benito Mussolini adicionada artificialmente. Na época, o partido de direita radical Irmãos da Itália, de Meloni, estava na oposição.

Meloni respondeu com uma publicação no Facebook, afirmando que a imagem era de "gravidade única" e que ela tomaria medidas legais No mesmo dia, Cortese disse que havia excluído a imagem após perceber que era falsa, mas acusou a primeira-ministra de criar um "pelourinho da mídia" contra ela e disse que a postagem mostrava que ela era uma "mulherzinha".

"Você não me assusta, Giorgia Meloni. Afinal, você tem apenas 1,2 metro de altura. Eu nem consigo te ver", disse Giulia, em outra publicação. A altura da primeira-ministra é 1,63 metro, de acordo com a mídia italiana.

De acordo com a BBC, Giulia foi inocentada por postar a imagem inicial, mas condenada pelos tuítes posteriores. Ela tem a opção de recorrer, mas ainda não confirmou se fará isso. O advogado de Giorgia Meloni disse que ela doaria qualquer dinheiro que recebesse para a caridade.