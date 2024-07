Sheila Jackson Lee foi uma importante influência antirracista nos EUA - Patrick T. Fallon/AFP

Publicado 20/07/2024 10:25 | Atualizado 20/07/2024 10:26

A congressista democrata dos EUA Sheila Jackson Lee, uma proeminente ativista antirracista e defensora dos direitos das minorias, morreu aos 74 anos, disse sua família na sexta-feira (19).

Lee, uma representante do Texas, foi congressista por quase três décadas. No mês passado, ela anunciou que tinha câncer no pâncreas.

"Hoje, com uma imensa dor pela nossa perda, mas, ao mesmo tempo, com profunda gratidão pela vida que ela compartilhou conosco, anunciamos a morte da [...] representante Sheila Jackson Lee", escreveu sua família na rede X.

Seus parentes a descreveram como "uma feroz defensora do povo" e uma pessoa "humanitária". O ex-presidente Bill Clinton disse em comunicado que Lee era "uma brava combatente pelo povo" e "uma das líderes mais eficazes do nosso país".

Entre outras coisas, Lee atuou no Subcomitê Judiciário sobre Crime, Terrorismo e Segurança Interna e nos Comitês Judiciário, Segurança Interna e Orçamento da Câmara de Representantes. Ela liderou algumas iniciativas legislativas importantes, como a lei sobre violência contra as mulheres.