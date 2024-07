Presidente da Rússia, Vladimir Putin - AFP

Publicado 23/07/2024 08:31

A Rússia reivindicou nesta terça-feira, 23, o controle de um novo vilarejo no leste da Ucrânia, onde suas forças ganharam terreno lentamente durante meses sem progresso, em um sinal de grande avanço.

"As unidades do grupo de forças do Sul liberaram o vilarejo de Ivano Darivka (...) e ocupam posições mais favoráveis", indicou o Ministério da Defesa russo em seu informe diário.

Esse pequeno vilarejo, que antes da guerra tinha apenas dezenas de habitantes, está localizado na região oriental de Donetsk.

As forças russas tomaram a iniciativa na linha de frente desde o fracasso da grande contraofensiva ucraniana do verão de 2023 e a tomada do controle de Avdiivka em fevereiro. Eles enfrentam um Exército ucraniano com menos homens, munições e armamento.