Publicado 23/07/2024 08:30 | Atualizado 23/07/2024 08:52

O aeroporto de Catânia, na Sicília, suspendeu, nesta terça-feira (23), as operações devido à erupção do Etna, o maior vulcão ativo da Europa, cujas cinzas invadiram o espaço aéreo.



"Etna: devido às erupções e às emissões de cinzas, decidiu-se pela suspensão das operações de voo", indicou o gerente do aeroporto na rede X. A mensagem veio acompanhada de uma foto do Etna indicando "atividade vulcânica em curso, alta intensidade".

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) informou inicialmente nesta terça sobre uma coluna de cinzas a uma altitude de 8 quilômetros e mais tarde explicou que as emissões de cinzas estão agora limitadas acima do vulcão.



Milhões de passageiros transitam todos os anos pelo aeroporto internacional de Catânia, que oferece serviço à parte oriental da Sicília, um dos destinos turísticos mais populares da Itália.

