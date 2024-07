Imagens não datadas de Ismael "El Mayo" Zambada García fornecidas pela Procuradoria-Geral da República mexicana - AFP

Publicado 25/07/2024 22:58 | Atualizado 25/07/2024 23:00

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador do cartel mexicano de Sinaloa, e um dos filhos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, outro criador dessa mesma organização criminosa, foram detidos nesta quinta-feira (25) no Texas, informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

"Ismael Zambada García, ou 'El Mayo', cofundador do cartel, e Joaquín Guzmán López, filho de seu outro cofundador, foram detidos hoje em El Paso, Texas", explicou em comunicado o procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, que classificou o grupo como "uma das organizações do narcotráfico mais violentas e poderosas do mundo".

Os dois "chefões" enfrentam "múltiplas acusações nos Estados Unidos por dirigirem as operações delitivas do cartel, incluídas suas redes mortíferas de fabricação e tráfico de fentanil", disse Garland.

Joaquín Guzmán López é um dos chamados "Chapitos", os filhos do traficante El Chapo Guzmán, antigo líder do cartel de Sinaloa e que cumpre prisão perpétua em uma penitenciária americana.

Após a captura de El Chapo em janeiro de 2016 e sua extradição aos Estados Unidos no ano seguinte, seus filhos se tornaram peças-chave da organização criminosa.

Um deles, Ovidio Guzmán, também foi entregue à Justiça americana em setembro do ano passado.

Segundo os Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês), o país registrou mais de 107 mil mortes por overdose de drogas em 2023. Apenas o fentanil foi responsável por cerca de 70% delas.

Washington garante que esse opiáceo é fabricado com substâncias precursoras procedentes da China. Depois, os traficantes, especialmente o cartel de Sinaloa, contrabandeiam a droga do México para os Estados Unidos através da fronteira.