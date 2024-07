CEO e fundador da empresa de segurança digital CrowdStrike, George Kurtz - Reprodução

Publicado 26/07/2024 16:13 | Atualizado 26/07/2024 16:15

O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, afirmou que 97% dos sensores Windows voltaram a ficar online na quinta-feira, 25. Uma atualização da empresa de segurança cibernética - cujo software é usado por dezenas de indústrias ao redor do mundo - provocou no dia 19 uma interrupção em dispositivos com o sistema operacional da Microsoft Windows e aplicativos da linha Office 365.

"O trabalho não está completo e seguimos empenhados em restabelecer todo o sistema afetado", diz o registro de Kurtz na sua conta na plataforma de mídia social focada em negócios e emprego do LinkedIn.

O executivo diz que a empresa não descansará até atingir o restabelecimento pleno. "Na Crowdstrike, nossa missão é conquistar a confiança para assegurar suas operações", diz o texto. "Eu peço, pessoalmente, desculpas ao todos os afetados", destaca o registro na plataforma.