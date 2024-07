Nicolás Maduro disputará a reeleição na Venezuela neste domingo, 28 - AFP

Nicolás Maduro disputará a reeleição na Venezuela neste domingo, 28AFP

Publicado 26/07/2024 19:49

Segundo decreto publicado no Diário Oficial desta semana, o governo venezuelano fechou as fronteiras do país nas vésperas das eleições presidenciais. Entradas no país por vias terrestres, aéreas e marítimas para pessoas e veículos estão bloqueadas. A justificativa é de prevenção contra possíveis ameaças à segurança. As fronteiras estarão fechadas desta sexta-feira, 26, até segunda-feira, 29.

Além da medida, o decreto também anunciou a proibição do porte de armas, de manifestações públicas e a venda de bebidas alcoólicas.

Existe um temor acerca da lisura do processo eleitoral na Venezuela e da possibilidade de um golpe de Estado caso Nicolás Maduro seja derrotado. O presidente do país já afirmou, em uma declaração recente, que pode haver um ''banho de sangue'' caso não seja reeleito.

O presidente do Panamá, José Raul Mulino, afirmou que um avião com ex-presidentes que decolaria nesta sexta-feira, 26, para a Venezuela, não foi autorizado a decolar.

As eleições presidenciais venezuelanas ocorrem no próximo domingo, 28. O atual presidente, Nicolás Maduro, e Edmundo González, diplomata aposentado de 74 anos e aliado de Maria Corina Machado, são os principais nomes no pleito.