Mundo & Ciência

CEO da Crowdstrike diz que 97% dos sensores afetados por apagão voltaram a funcionar

Uma atualização da empresa de segurança cibernética - cujo software é usado por dezenas de indústrias ao redor do mundo - provocou no dia 19 uma interrupção em dispositivos com o sistema operacional da Microsoft Windows e aplicativos da linha Office 365