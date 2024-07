Y'Mine McClanahan com a roupa usava no dia da confusão com o restaurante - Reprodução / Facebook

Publicado 28/07/2024 13:18

Uma enfermeira foi expulsa de uma churrascaria na Lousiana, nos Estados Unidos, após ser acusada de violar o código de vestimenta do local ao usar um "vestido muito revelador" na última terça-feira (23). Segundo o "New York Post", Y'Mine McClanahan usava um look de duas peças — um top floral e uma saia longa separada que chegava aos pés — quando chegou no Stabs Prime Steak and Seafood de Baton Rouge.

Em postagem no Facebook, compartilhada mais de 3 mil vezes, a enfermeira afirmou que usou a mesma roupa no mesmo local "várias vezes” e nunca teve problema com a gerência. No entanto, desta vez ela foi mandada embora devido a uma mudança recente na política do restaurante.



“As pessoas podem usar jeans, camisetas normais, suas garçonetes podem usar minissaias com a bunda de fora e redes de pesca, mas meu conjunto é muito revelador para a 'atmosfera' que elas estão tentando criar. Nunca mais. Cansei de Stabs”, escreveu a mulher.



McClanahan ainda postou um vídeo de uma discussão acalorada com a coproprietária da churrascaria, Dori Murvin, que apontou as falhas do estabelecimento. Como argumento, a enfermeira ressaltou que a roupa da garçonete da churrascaria parecia mais reveladora, mas a co-proprietária optou por ignorar a crítica.

“Eu só queria mostrar para a câmera por que não posso entrar com o que estou vestindo”, perguntou McClanahan. Como resposta, Murvin apenas disse que era "muito revelador lá em cima" e que a churrascaria estava se "esforçando muito" para manter o código de vestimento, que estava em vigência a um tempo.

McClanahan destacou que a roupa não estava expondo seus “seios” e, para ela, parecia apropriada para usar. Ela também publicou um vídeo de uma garçonete do Stabs Prime Steak and Seafood usando uma saia curta e meia arrastão.

Ainda de acordo com o "New York Times", a enfermeira se mostrou chateada por ter sido recusada em um de seus restaurantes favoritos e ainda afirmou ter ido até outro estabelecimento, chamado Zea Rotisserie & Bar, onde recebeu "vários elogios" por sua roupa e foi "educadamente acomodada" sem nenhum problema.



“Saí me sentindo meio violada, envergonhada e realmente humilhada porque nunca tinha acontecido algo assim comigo como profissional. Você se sente alienada e é tipo, bem, o que há de errado comigo? Qual é o problema comigo?””, revelou McClanahan à ao canal de televisão local WAFB .



No site do Stab há escrito que o código de vestimenta permite "casual de negócios" e "traje adequado é obrigatório" para todos os clientes dentro do local. O restaurante ressalta especificamente que camisas regatas ou sem manga não são permitidos.