A rede de fast food Burger King fechou uma loja em Nova York após uma mãe encontrar sangue no hambúrguer da filha e confundir com ketchup. O caso aconteceu no último dia 25 e viralizou após a mãe divulgar um vídeo em sua rede social. Em nota, franquia afirmou estar 'profundamente perturbada e preocupada com incidente'.



Tiffany Floyd, residente do subúrbio de Getzville, em Buffalo, contou que foi ao Burger King na última sexta-feira para comprar almoço para sua filha de 4 anos e para ela mesma. Quando sua filha reclamou que havia "ketchup" no seu hambúrguer, Tiffany descobriu que na verdade era sangue, proveniente de um funcionário ferido.



"Eu ouvi: 'Mamãe! Eu não quero ketchup', então imaginei que tinham cometido um erro no pedido. Quando olhei dentro, havia sangue na sacola, no brinquedo dela, nas batatas fritas, em tudo", disse Floyd. O vídeo, que recebeu quase um milhão de curtidas, mostra sangue espalhado na embalagem do hambúrguer.



"Imediatamente disse a ela para cuspir a comida", falou. "Ela comeu algumas batatas fritas e um pouco de hambúrguer, e então olhei para a minha comida e havia sangue na minha também", acrescentou.

A mulher contou que, assim que percebeu o incidente, ligou à loja e o gerente informou que provavelmente alguém havia se cortado, contaminado o lanche e ofereceu o ressarcimento do valor pago. Tiffany relatou que contactou o estabelecimento para avisar que nunca mais voltaria. Em seguida, foi a uma unidade de saúde.

"Agora, entrei em contato com o departamento de saúde local. Eles fizeram um relatório e disseram que não há muito mais que possam fazer", contou.



Em resposta ao incidente, a rede divulgou uma nota em que dizia estar"profundamente perturbada e preocupada com esse incidente" e que havia entrado em contato com Tiffany Floyd. "Esse incidente ocorreu quando um funcionário do restaurante machucou o dedo e deixou o local imediatamente após perceber o fato", disse o porta-voz.



O Burger King informou que fechou temporariamente o restaurante para treinar novamente a equipe e contratou uma empresa externa para realizar uma limpeza profunda.



Tiffany Floyd disse que planeja fazer exames de sangue em sua filha todos os meses, por até um ano, para verificar se ela tem alguma doença. "Minha filha está obviamente traumatizada com isso", acrescentou Floyd. "Ela está basicamente se recusando a comer. Ela se recusou a comer até cereal porque achava que havia sangue nele."