Polícia de Baton Rouge realizou autópsia para entender dinâmica da morteReprodução / Internet

Publicado 01/08/2024 09:33

Um bebê de 6 meses morreu após ser esquecido no banco de trás de um carro no estado da Louisiana, nos EUA. Segundo autoridades locais, o pai saiu de casa na manhã da última terça-feira (30) do bairro de Baton Rouge com a intenção de levá-lo à creche, mas foi trabalhar sem perceber que o bebê estava no veículo. A temperatura máxima no dia chegou a 36º C.



A criança foi encontrada no carro por volta das 17h46, após os pais chegarem ao jardim-de-infância e serem informados de que ele não estava lá, conforme o Xerife de East Baton Rouge informou ao jornal ABC.

De acordo com o site The Weather Channel, a temperatura máxima na região durante a terça-feira foi de 96 graus Fahrenheit (cerca de 36º C), com sensação térmica de até 44º C.

O xerife acrescentou que um médico legista está realizando uma autópsia para determinar quanto tempo a criança ficou no carro e a causa exata da morte. Até o momento, não há informações sobre possíveis acusações contra o pai.