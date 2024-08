Presidente Nicolás Maduro - AFP

Publicado 01/08/2024 14:23

O Chile anunciou nesta quinta-feira (1º) que reforçará sua fronteira norte e buscará colaborações com outros países para enfrentar a esperada nova onda migratória da Venezuela após a reeleição do presidente Nicolás Maduro, denunciada como fraude pela oposição.

“Há uma preocupação de que isso possa se intensificar, portanto, certamente temos que nos preparar”, declarou a jornalistas a ministra do Interior, Carolina Tohá.

O novo fluxo de migrantes “não é algo que vai acontecer nas próximas horas, mas pode acontecer nas próximas semanas e meses, por isso, temos que nos preparar e não nos preparar sozinhos, mas sim coordenarmos com outros países”, acrescentou.

O Chile tem, no norte, quase 1.000 km de fronteira, que divide com o Peru e a Bolívia. Em fevereiro de 2023, o país mobilizou militares na área na tentativa de controlar a entrada de migrantes por passagens irregulares.

O subsecretário do Interior, Manuel Monsalve, chegou nesta quinta na cidade de Iquique, 1.800 km ao norte da capital Santiago, para visitar Colchane, uma pequena comuna andina na fronteira com a Bolívia que é o ponto mais utilizado pelos estrangeiros para ingressar no Chile.

Monsalve anunciou um reforço no patrulhamento de toda a faixa fronteiriça, com um aumento de militares destacados e a inclusão de uma segunda linha de controle nas estradas que levam a diferentes cidades chilenas.

Também disse que antecipará a compra de equipamentos e melhorará a capacidade de monitoramento aéreo com drones e novas câmeras.

Assim como o Chile, outros governos da região temem uma nova chegada em massa de venezuelanos após a reeleição de Maduro, contestada pela oposição. Durante a última década, 7,5 milhões de pessoas deixaram a Venezuela, segundo estimativas da agência da ONU para Refugiados (Acnur).