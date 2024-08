Essa é a segunda vez em menos de um mês que a estátua é vandalizada - Reprodução/redes sociais

Em Amsterdã, uma estátua de Anne Frank, a adolescente judia famosa pelo diário em que contava os dois anos que passou escondida dos nazistas com sua família, foi vandalizada com a frase "Free Gaza" (Gaza Livre) em tinta vermelha.

De acordo com imagens postadas no X, na base da estátua estava escrito "Free Gaza" e as duas mãos da garota foram pintadas com o mesmo vermelho sangue.

Essa é a segunda vez em menos de um mês que a estátua, localizada em um parque no sul de Amsterdã, é vandalizada, de acordo com o site da estação de televisão local AT5, que foi a primeira a receber as imagens.

Um porta-voz da polícia de Amsterdã confirmou a informação à AFP. "Uma investigação foi aberta, mas nenhum suspeito foi identificado até o momento", disse o porta-voz.

Os incidentes antissemitas se multiplicaram em todo o mundo, inclusive na Holanda, desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento palestino Hamas.

Anne Frank é uma das maiores personalidades da comunidade judaica holandesa, que morreu em um campo nazista durante o Holocausto, que resultou no extermínio de 75% dos cerca de 140.000 judeus do país na época. Seu diário tornou-se um dos relatos mais importantes do Holocausto.