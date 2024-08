Gabriel Boric - Javier Torres/AFP

Publicado 05/08/2024 16:31

O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse nesta segunda, 5, que fará uma visita ao Brasil em 2025. Ele deu a declaração ao lado do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, em Santiago, capital do país andino. "Aceito feliz o convite para fazer uma visita de Estado em abril do próximo ano", declarou Boric.

O chileno também disse que ele e Lula conversaram sobre o futuro das relações entre os dois países. Segundo Boric, a melhor forma de a América Latina se posicionar frente ao mundo é conjuntamente. O presidente Chile também mencionou o aumento da ida turistas do país ao Brasil nos últimos anos, e disse que em seu mandato haverá medidas reais de integração.

De acordo com Boric, a reunião bilateral com o presidente brasileiro também incluiu discussão sobre ameaças do crime organizado. O chileno defendeu trabalho em conjunto nessa área. Mencionou especificamente preocupação com os tráficos de drogas e de pessoas. Segundo ele, também houve conversa sobre a crise climática.

Lula e Boric estão neste momento fazendo uma declaração conjunta à imprensa depois de reunião bilateral. Antes, foram assinados acordos entre os dois países. Enquanto os ministros assinavam os documentos, os dois presidentes conversavam ininterruptamente e sem tradutor.

A visita de Lula a Chile começou nesta segunda-feira e vai até terça-feira. Incluirá participação em fórum empresarial e uma reunião com o CEO da Latam, Roberto Alvo, entre outras atividades.