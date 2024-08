Bill Ackman mudou de lado e passou a apoiar Trump - Instagram/Reprodução

Publicado 07/08/2024 12:03

O megainvestidor de Wall Street Bill Ackman, da gestora Pershing Square, disse que a única forma de o partido Democratas passar por uma reforma é perder as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que acontecem em novembro.

"A melhor coisa que pode acontecer para os apoiadores de longo prazo do Partido Democrata é que esta eleição seja uma perda enorme para o partido", escreveu ele, em seu perfil no 'X' (antigo Twitter). "Essa é a única maneira de o partido passar por uma reforma", emendou.

Apoiador do partido Democrata, Ackman mudou de lado e endossou publicamente o ex-presidente Donald Trump após o republicano sofrer um atentado, durante um comício na Pensilvânia.

O investidor era um dos grandes nomes de Wall Street que vinha defendendo a saída do presidente dos EUA, Joe Biden, da disputa, o que se materializou depois.

Em nova crítica aos democratas, ele disse que o partido impediu a competição de outros candidatos durante as eleições primárias, enganou as pessoas sobre a saúde de Biden e escolheu um indicado sem um processo democrático.

Depois de ter sido oficialmente indicada para representar os democratas, na noite de segunda-feira, a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, anunciou o nome do governador de Minnesota, Tim Walz, como o seu parceiro na chapa na terça-feira, dia 6.

"Quando algo está totalmente e fundamentalmente quebrado, a melhor coisa a fazer é recomeçar. Não veremos uma reinicialização do partido a menos que ele sofra uma grande perda nesta eleição", disse Ackman.

Em outra postagem, ele critica ainda a escolha de Walz como vice de Harris no lugar do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro. "Acho notável que Walz foi selecionado em vez de Shapiro, apesar de sua importância para vencer na Pensilvânia, horas/dias antes do Irã atacar Israel. Não é uma boa imagem para o partido Democrata", avaliou.