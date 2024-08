Incêndio é iniciado após cão mastigar carregador - Reprodução

Publicado 08/08/2024 10:53 | Atualizado 08/08/2024 11:05

EUA - Um cachorro acabou causando um incêndio nos Estados Unidos após mastigar um carregador portátil. O caso aconteceu em Tulsa, no estado de Oklahoma.

O início das chamas é mostrado em um vídeo compartilhado nos últimos dias pelo corpo de bombeiros da cidade. É possível ver dois cães nas imagens. Um deles se apoia em um colchão e começa a morder o dispositivo. Pouco tempo depois, faíscas saem e finalmente uma explosão, que deu início ao incêndio. Confira:

De acordo com o jornal norte-americano "ABC", a casa sofreu sérios danos por conta do incêndio, que aconteceu ainda no mês de maio. Os dois cachorros e um gato não ficaram feridos.



"No entanto, o resultado poderia ter sido muito pior se não houvesse meios de fuga ou se a família estivesse dormindo no momento", acrescentou Andy Little, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Tulsa.

Little também alertou para os incêndios causados por baterias de íons de lítio. Ele cita que elas são um "um problema crítico" e que são "conhecidas por armazenar uma quantidade significativa de energia em um espaço compacto. No entanto, quando essa energia é liberada descontroladamente, ela pode gerar calor, produzir gases inflamáveis e tóxicos e até mesmo causar explosões".