Putin voltou a defender a criação do Estado Palestino - AFP

Publicado 13/08/2024 13:40

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o país está fazendo "todos os esforços" para apoiar o povo da Palestina, em conversa com o presidente do Estado da Palestina, Mahmoud Abbas, nesta terça-feira, 13. "Temos laços profundos e de longa data com o mundo árabe em geral, e com a Palestina em particular, que valorizamos muito", disse.

O Kremlin defendeu a criação de um Estado palestino e mencionou o envio de 700 toneladas de vários produtos para dar assistência ao povo da região.

"Acreditamos que, para garantir uma paz duradoura e estável na região, é necessário implementar todas as resoluções da ONU, com o estabelecimento de um Estado palestino de pleno direito como prioridade", ressaltou Putin.