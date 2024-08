Doença é conhecida como 'varíola dos macacos' - AFP

Publicado 16/08/2024 10:55

A agência de saúde da União Europeia pediu nesta sexta-feira, 16, aos Estados-membros que se preparem para mais casos de uma cepa mortal da mpox, um dia depois da Suécia anunciar o primeiro caso fora da África

Em uma avaliação de riscos, o Centro Europeu para a Prevenção e o Controle de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) disse que o risco geral para a população da UE e no Espaço Econômico Europeu (EEE) seguia sendo "baixo".

No entanto, "recomenda que as autoridades de saúde pública mantenham altos níveis de planejamento e atividades de informação que facilitem a detecção e resposta rápida". O organismo de saúde indicou que é "muito provável" que mais casos cheguem à Europa.

Esta semana, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a rápida propagação da nova e mais perigosa cepa de mpox, denominada Clado Ib, como uma emergência de saúde pública de importância internacional , o nível de alerta mais alto que a agência da ONU pode emitir. O vírus causou a morte de 548 pessoas na República Democrática do Congo ao longo do ano.

A Suécia e o Paquistão reportaram esta semana os primeiros casos do vírus fora da África, e a OMS alertou que é provável que mais casos da nova cepa cheguem à Europa.

Em uma avaliação de riscos atualizada, o ECDC afirmou que "o risco geral para a população em geral da UE/EEE é avaliado atualmente como baixo, baseado em uma probabilidade e um impacto baixos". Mas acrescentou que a probabilidade de infecção para as pessoas da Europa "que viajam para áreas afetadas e têm contato próximo com as comunidades afetadas é alta".

"Também existe um risco moderado para os contatos próximos de casos importados possíveis ou confirmados" no continente europeu.