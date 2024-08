Diplomata dos EUA em Moscou, Stephanie Holmes, chegando ao prédio do Ministério das Relações Exteriores - Reprodução / Internet

Publicado 20/08/2024 11:30

A Rússia afirmou, nesta terça-feira (20), que convocou uma diplomata dos Estados Unidos em Moscou, Stephanie Holmes, por causa de uma reportagem "provocativa" da mídia na parte controlada pela Ucrânia da região de Kursk, alertando que investigará jornalistas envolvidos por cruzarem "ilegalmente" sua fronteira.

O Ministério das Relações Exteriores de Moscou anunciou que convocou a diplomata americana para "declarar um forte protesto relacionado com as ações provocativas de repórteres americanos que entraram ilegalmente na região de Kursk" e disse que planejava "ações investigativas necessárias para levá-los à Justiça".

Moscou também disse ter protestado contra a suposta "participação de PMCs (empresas militares privadas) americanas" na ofensiva ucraniana, dando a entender que mercenários americanos estiveram envolvidos na operação.

Suas ações, disse o ministério russo, "provam claramente o envolvimento dos Estados Unidos como participante direto no conflito".

Moscou denuncia regularmente a presença de "mercenários" ocidentais que lutam junto com Kiev.

Após meses de retirada diante do avanço das tropas russas no leste do seu território, a Ucrânia lançou uma grande ofensiva na região fronteiriça russa de Kursk em 6 de agosto.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou na segunda-feira que Kiev controla agora 92 localidades e 1.250 km2.