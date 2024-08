Rei Carlos III da Grã-Bretanha reage ao ver homenagens - AFP

Rei Carlos III da Grã-Bretanha reage ao ver homenagens AFP

Publicado 20/08/2024 12:08

O rei Charles III visitou, nesta terça-feira (20), Southport, no noroeste da Inglaterra, onde três crianças morreram no final de julho em um ataque à faca que desencadeou vários dias de distúrbios na Inglaterra, anunciou o Palácio de Buckingham.

Em sua chegada, o monarca, de 75 anos, parou para observar as oferendas florais e os bichos de pelúcia depositados para prestar homenagem às vítimas. Também cumprimentou diversos cidadãos que se reuniram ali para recebê-lo, muitos deles crianças.

Durante a visita, prevê se reunir com crianças que sobreviveram ao ataque, que aconteceu em 29 de julho durante uma aula de dança inspirada na estrela americana Taylor Swift.

Três crianças de 6, 7 e 9 anos morreram e outros oito menores ficaram feridos, assim como dois adultos que tentaram protegê-los. Todos os feridos já tiveram alta do hospital. A polícia prendeu um suspeito, que tinha 17 anos no momento do ocorrido, no local.

De acordo com o Palácio de Buckingham, com sua ida à cidade, Charles III pretende "expressar seu apoio às pessoas afetadas pelo ataque de 29 de julho e os distúrbios ocorridos depois na cidade".

Essa visita também será uma oportunidade para o soberano de "agradecer ao pessoal dos serviços de emergência por seu trabalho a serviço da população local", acrescentou o Palácio em um comunicado.

Além disso, o monarca, que está passando suas férias no castelo de Balmoral, na Escócia, também se reunirá com representantes dos serviços de resgate, da polícia, dos bombeiros e dos grupos comunitários locais. Após o ataque, confrontos violentos estouraram em Southport entre manifestantes e a polícia.

A morte das três crianças desencadeou uma semana de violência racista e islamofóbica em várias cidades da Inglaterra e Irlanda do Norte, impulsionadas por alguns rumores que circularam na internet sobre a identidade e a religião do suspeito.

O rei e sua mulher, Camilla, publicaram uma mensagem de pêsames às famílias das vítimas imediatamente após o ataque. Em 9 de agosto, Charles III agradeceu à polícia por seu trabalho ante a violência "de alguns poucos" e chamou à unidade.