Halima Rahakbauw, de 54 anos, foi morta por um crocodiloReprodução

Publicado 21/08/2024 07:56

Um crocodilo matou uma mulher que nadava em um rio no leste da Indonésia, informaram a polícia e os moradores da região, que mataram o animal e recuperaram partes do corpo da vítima. O caso aconteceu nesta terça-feira (20).



Halima Rahakbauw, 54 anos, nadava em um rio na localidade de Wali depois de passar a manhã procurando por mariscos quando foi atacada pelo réptil. Rustam Ilyas, vizinho de Rahakbauw, disse que parentes e amigos começaram uma busca quando ela não voltou para casa.



Depois de encontrar uma sandália e parte do corpo no rio, os moradores informaram o incidente à polícia, que matou o réptil.

Chinelo e parte do corpo da vítima foram vistos na água Reprodução



"Os moradores tiveram que abrir o ventre do crocodilo para recuperar algumas partes do corpo da vítima", disse um policial local, que pediu para não ser identificado por não estar autorizado a falar do caso.



A Indonésia abriga diversas espécies de crocodilos que atacam e matam humanos com frequência. "O crocodilo era bastante grande, com quase quatro metros", disse Ilyas.