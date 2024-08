Jonathan Oliveira, que viralizou no Carnaval de 2017, não sabia nadar - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/08/2024 16:44

O brasileiro Jonathan Oliveira morreu depois de cair de um iate em São Petersburgo, na Rússia, nesta terça-feira (20). O jovem era conhecido nas redes sociais por viralizar ao dançar a música "Breaking Free", de Ariana Grande, em cima de um ônibus no Carnaval de 2017.

Segundo o noticiário local, Jonathan entrou em uma briga com outro homem, morador de São Petersburgo, quando os dois caíram do iate. De acordo com o canal REN TV, o brasileiro não sabia nadar e já foi retirado da água sem vida.

"Ao contrário do residente local, o brasileiro não sabia nadar e afogou-se”, disse uma fonte policial ao jornal local. O segundo participante da briga foi detido e está sendo investigado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

Nas redes sociais, Jonathan estava compartilhando seus dias durante a viagem que fazia à Rússia. A publicação mais recente do modelo, feita há dois dias, mostrava a visita dele à Catedral de S. Isaac, em São Petersburgo.

"Esse foi o meu segundo dia em São Petersburgo (Rússia) aonde visitei St Isaac’s Cathedral. A visita foi completa com acesso à capela e também ao rooftop aonde são mais de 200 degraus para chegar ao topo e ver a cidade por completo em um ângulo de 360 graus. Estou adorando a experiência de conhecer mais um país independente das intervenções militares que ocorrem por aqui", escreveu ele.