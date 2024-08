Drone do governo local capturou as imagens de terror, que acabaram viralizando nas redes - Reprodução/vídeo

Drone do governo local capturou as imagens de terror, que acabaram viralizando nas redesReprodução/vídeo

Publicado 22/08/2024 10:08

Um grupo de montanhistas em trilha pela encosta do monte Dukono, na Indonésia, viveu momentos de sufoco durante a erupção de um vulcão. A estrutura lançou uma nuvem de cinzas a uma altura de 2,4 km. Um drone do governo local capturou as imagens de terror, que acabaram viralizando nas redes sociais.

Cerca de doze pessoas andavam pelo local quando uma imensa coluna de fumaça começou a subir pelo lado oposto da encosta. No vídeo, é possível ver o momento em que eles iniciam uma fuga desesperada para escapar dos gases e detritos provenientes do fenômeno natural. Usando rapel para fugir, o grupo conseguiu sobreviver e escapar do perigo sem que ninguém saísse ferido.

Montanhistas fogem de nuvem de cinzas de 2,4 km de altura em vulcão ativo na Indonésia.



Reprodução/redes sociais

A agência nacional de desastres da Indonésia alertou as pessoas para não escalarem o Dukono, que está em erupção continuamente desde a década de 1930, devido ao aumento da atividade vulcânica. O caso aconteceu no último sábado, 17.

A cena poderia ser evitada caso o grupo tivesse levado em consideração os alertas para que não entrassem na perigosa área da ilha de Halmahera. A agência nacional de desastres da Indonésia pediu para as pessoas não escalarem o Dukono, que está em erupção continuamente desde a década de 1930, devido ao aumento da atividade vulcânica.

"O público em geral é aconselhado a não escalar ou visitar o Monte Dukono, pois a atividade vulcânica ainda está alta no momento", disse Priatin Hadi Wijaya, chefe do Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos, antes de acrescentar que as autoridades proibiram as pessoas de chegarem a cerca de 3,2 quilômetros da cratera, distância completamente ignorada pelos montanhistas que arriscaram suas vidas.